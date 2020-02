Bande-annonce de ‘Gangs Of London’, la nouvelle du réalisateur de ‘The Raid’ (et sa suite)

Sky Atlantic a publié la bande-annonce officielle de «Gangs of London», une nouvelle série télévisée créée et co-écrite par Gareth Evans. Un thriller criminel qui part d’une idée originale d’Evans lui-même développée en collaboration avec Matt Flannery, directeur de la photographie pour tous les films du cinéaste Gals.

Le chef de «Murder Raid» et «Murder Raid 2» réalise également cinq des dix épisodes de cette production de Pulse Films et Sister Pictures, tandis que le britannique Corin Hardy («The Nun») réalise trois autres épisodes. et le Français Xavier Gens («La peau fra») les deux autres.

La série, dont le casting est dirigé par Joe Cole («Skins», «Peaky Blinders»), commence par le meurtre du chef de l’un des gangs criminels les plus puissants de la ville. Un fait qui, bien sûr, déclencha une véritable guerre pour le contrôle des bas fonds du Londres contemporain.

«Gangs of London» Il sortira bientôt dans son Royaume-Uni natif via Sky, et plus tard il sera fait aux États-Unis par Cinemax … sans savoir pour le moment qui l’apportera en Espagne: If Sky lui-même, HBO (propriétaire de Cinemax) ou un tiers en désaccord.

