Bande-annonce de “Jeu le plus dangereux”, Christoph Waltz à la recherche de Liam Hemsworth

Quibi a sorti la bande-annonce de«Jeu le plus dangereux», nouvelle série enveloppée dans une autre de ces histoires de chasseurs humains et d’êtres humains chassés. Avec une première prévue pour le 6 avril (le jour du lancement de la nouvelle plateforme), la série met en vedette Liam Hemsworth (“The Hunger Games”) et Christoph Waltz (“Damn Bastards”).

Hemsworth incarne Dodge Maynard, un homme qui, désespéré de prendre soin de sa femme enceinte avant qu’une maladie en phase terminale ne prenne sa vie, accepte une offre d’un mystérieux bienfaiteur (Valse) de participer à un jeu mortel où il découvrira bientôt qu’il n’est pas le chasseur … mais la proie.

Créée par Nick Santora («Scorpion», «Prison Break») et CBS Television Studios, cette série d’action-thriller «The Hunger Games» comprendra 12 épisodes. S’il a survécu (ce qui reste à voir), le prix pour Dodge Maynard ne serait pas moins de 24,5 millions de dollars.

Jeffrey Katzenbergy Meg Whitman sont les fondateurs de ce nouveau service appelé Quibi (abréviation de Quick Bites), qui a eu un investissement d’un milliard de dollars et sera lancé aux États-Unis le 6 avril 2020 au prix de 4,99. dollars par mois. La plateforme arrive avec l’intention de proposer des séries de 2 à 4 heures à travers de courtes vidéos d’une durée comprise entre 7 et 10 minutes, réalisées à Hollywood et conçues pour être consommées sur smartphone.

