Bande-annonce de la comédie d’horreur ‘We Summon the Darkness’, avec Alexandra Daddario

Saban Films a sorti le premier trailer de ‘Nous invoquons les ténèbres‘, une comédie d’horreur avec Alexandra Daddario (‘ Percy Jackson et la mer des monstres ‘) dans le rôle du leader d’un trio de femmes qui rejoignent un groupe de métalleux tandis que les assassins sataniques dévastent le pays. Ils ont la bande-annonce disponible ci-dessous.

Année 1988. Les habitants des États-Unis sont terrifiés par une série de meurtres sataniques qui ont été commis dans tout le pays et dont les auteurs semblent assister à des concerts de heavy metal. Trois filles dans la vingtaine, Alexis, Val et Beverly, rencontrent trois autres garçons, Mark, Kovacs et Ivan, lors d’un concert et décident d’aller ensemble à la maison d’été d’Alexis. Là, les garçons découvriront que, loin d’être les amoureux du rock qu’ils prétendaient être, le groupe de filles est passionné par quelque chose de beaucoup plus sordide et terrifiant que la musique.

Daddario dirige un casting qui comprend également Keaan Johnson (‘Alita: Battle Angel’), Maddie Hasson (‘The Finder’), Logan Miller (‘Escape Room’), Amy Forsyth (‘Hell Fest’), Austin Swift (‘ Live By Night ‘), Allison McAtee (‘ The Haves and the Have Nots ‘) et Johnny Knoxville (‘ Action Point ‘).

Réalisé par Marc Meyers («My Friend Dahmer»), le film présente un scénario d’Alan Trezza («Burying the Ex»). Andrew Kotliar, Elizabeth Zavoyskiy, Joshua Sason, Rebecca Schaper, Lee Broda, Mike Donovan, Eytan Rockaway et Robert Girardson producteurs exécutifs, avec Jody Girgenti comme coproducteur. Après ses débuts au Fantastic Fest en septembre dernier avec des critiques généralement positives, le film sortira sur les différentes plateformes numériques et en VOD le 10 avril.

