Bande-annonce de «La journée la moins réfléchie», au cœur d’une équipe cycliste dans les moments les plus intenses de sa saison

Movistar + a publié la bande-annonce officielle de «Il réfléchit moins», une série non-fiction qui compte au jour le jour au sein de l’équipe Movistar. La série, produite par Telefnica Broadcast Services pour Netflix, découvre à travers les six chapitres comment une année complète est vécue au cœur de l’équipe cycliste avec les plus grands palmiers et la tradition du peloton.

«Il réfléchit moins» Il offre un accès sans précédent à l’intérieur d’une équipe cycliste de haut niveau dans les moments les plus intenses de sa saison. Produite par Telefnica Broadcast Services et disponible aujourd’hui dans le monde entier sur Netflix, la série sera diffusée en Espagne au rythme d’un chapitre par semaine, chaque dimanche dans #Vamos à 21h30 (à partir de ce 29 mars).

La série est divisée en six chapitres qui racontent, “de l’intérieur”, les trois Grands Tours disputés par l’équipe Telefnica en 2019: le triomphe de Richard Carapaz dans le Giro d’Italia, la coexistence entre les chefs d’équipe du Tour de La France, ou le podium d’Alejandro Valverde dans le Tour d’Espagne en tant que champion du monde, font partie d’un documentaire qui comprend la participation de toutes les grandes figures de l’équipe Eusebio Unzu.

Enregistré sur sept mois dans des endroits en Europe et en Amérique latine, du siège de l’équipe à Pampelune à l’intérieur de la province équatorienne de Carchi, «Il réfléchit moins» Il introduit ses caméras dans l’activité quotidienne de l’équipe Movistar, ainsi que dans les sentiments et les réactions de tous ses protagonistes.

L’équipe bleue a ouvert ses portes lors des réunions stratégiques de chaque étape, dans les salles de massage, au petit déjeuner et au dîner, et dans les voitures d’équipe où toute la tension de l’équipe est vécue dans les rendez-vous les plus importants du calendrier . Au total: plus de trois heures qui couvrent toute la saison en détail.

– Le poids de l’arcore | 29 mars

La 40e saison de l’équipe Movistar commence par l’illusion. Alejandro Valverde souffre des difficultés d’être champion du monde et Mikel Landa et Richard Carapaz entament le Giro comme candidats au titre final.

– L’éveil | 5 avril

Alors que Mikel Landa subit divers revers dans le Giro d’Italia, Richard Carapaz se positionne comme le principal candidat de l’équipe pour se battre pour la victoire finale.

-Je rêve en rose | 12 avril

Après une belle victoire, Richard Carapaz est placé comme un incroyable leader du classement général et doit défendre le leadership jusqu’au bout avec l’aide de toute l’équipe.

– Le tour de la tension | 19 avril

Le Tour de France est le grand objectif de l’année. Nairo Quintana et Mikel Landa partageront le leadership de l’équipe, bien que cela génère toujours des tensions internes.

– Problème de leadership | 26 avril

L’équipe termine le Tour de France avec des sentiments chaotiques et sans leadership clair. Richard Carapaz et Marc Soler seront choisis pour gagner La Vuelta, mais tout changera avant de commencer.

– Le jour le moins pensé | 3 mai

L’équipe Movistar est impliquée dans la controverse après une chute à La Vuelta. Alejandro Valverde élargit sa légende avec un nouveau jalon. C’est le moment de l’équilibre final, certains cyclistes arrivent et d’autres partent.