Bande-annonce de la nouvelle série UMC coincée avec Tammy Townsend et Timon Kyle Durrett – Blackfilm

Diffusé ce jeudi 13 février sur UMC, le premier service de streaming pour Black TV et le film, est le premier épisode de sa dernière série originale, COLLER AVEC VOUS, une série de comédie romantique de l’écrivain / réalisateur Patricia Cuffie-Jones.

Juste à temps pour la Saint-Valentin, la nouvelle série jouera Tammy Townsend («Love Is_», «K.C. Undercover») et Timon Kyle Durett («Queen Sugar», «Single Ladies») en tant que Candace et Luvell, un couple de célébrités malheureux marié qui a du mal à être le visage de #relationshipgoals sous les projecteurs, tout en vivant deux vies séparées derrière des portes closes.

À première vue, Candace et Luvell semblaient être le couple parfait de livres d’histoire. Le mariage de l’ancienne princesse R&B et homme de tête d’Hollywood a été envié par tous, en particulier après la sortie de leur livre de relation à succès, «CandyLuv». une part. En fin de compte, ils conviennent que la meilleure façon de protéger leur marque et leur statut de couple «it» est de ne pas divorcer et de vivre une vie séparée… sous un même toit. AJ Johnson (Bébé garçon), Jessica Obilom (Trafficked), Terrence Green («Step Up: High Water»), Tiffany Black (Quand l’amour tue: l’histoire de Falicia Blakely), ancien membre de Danity Kane D. Woodset chanteur de R&B, Shanice jouera également dans la nouvelle série.

Le premier épisode de «Stuck With You» sera présenté le jeudi 13 février et un nouvel épisode sera diffusé tous les jeudis par la suite jusqu’au 19 mars.