Bande-annonce de la saison 2 de BET’s Boomerang, sortie le 11 mars – Blackfilm

La deuxième saison de Lena Waithe et Halle BerrySérie de comédie BET BOOMERANG devrait être diffusé le Mercredi 11 mars à 22h30 HNE, après la dernière série de Lena “Vingtaine.” Pour le retour de la série, deux femmes de couleur prennent la barre en tant que co-showrunners, Dime Davis (A Black Lady Sketch Show, The Chi, Boomerang S1) et Angeli Millan (The Cleveland Show, Us and Them, The Muppets). La saison entière sera dirigée exclusivement par des femmes de couleur, Dime Davis revenant au fauteuil du réalisateur pour la moitié de la saison. L’effort pour un leadership accru derrière l’objectif par les femmes de couleur est un effort que Hillman Grad Productions, 606 Films, BET, Paramount et Viacom ont tous soutenu.

“Cette saison, nous voulions vraiment aller plus grand et plus audacieux,” dit Davis. “En gardant tout ce que nous avons aimé de la première saison et en jetant le reste, nous avons pu trouver une approche unique de la narration dans la saison 2. Nous avons eu la liberté de faire de BOOMERANG le nôtre, et Angeli et moi avons couru avec ça.”

Les autres réalisateurs de cette saison incluent Tiffany Johnson ((Dear White People, Black Monday et Twenties) pour deux épisodes et première mise en scène Katrelle N. Kindred pour deux épisodes. Kindred a été amené à l’émission via Davis, mais il est également membre du programme de réalisateurs de télévision émergents de ViewFinder de ViacomCBS.

Produit par le biais de Hillman Grad Productions de Lena Waithe et 606 Films de Halle Berry, en collaboration avec Paramount Television, “Boomerang” est basé sur la comédie romantique américaine de 1992 dans laquelle Berry a joué aux côtés de Robin Givens et Eddie Murphy. La série continuera de suivre la vie du fils de Jacqueline Boyer, Bryson (Tequan Richmond) et la fille de Marcus et Angela Graham, Simone (Tetona Jackson) alors qu’ils tentent de sortir de l’ombre de leurs parents et de se faire un héritage. Acteurs Leland Martin (Ari), RJ Walker (David), Bretagne Inge (Crystal), et Lala Milan (Tia), reviendra en tant que habitués de la série.

“Nous avons vraiment fait de cette saison de BOOMERANG un spectacle d’ensemble, offrant des arcs de personnages dynamiques qui demandent beaucoup à notre distribution,” continue Davis. “Et cela en valait la peine – les performances, cette saison, sont vraiment magiques. Tout comme le spectacle. “

Les stars invitées de la série comprendront Kim Wayans, Jaleel White, Walter Emanuel Jones, Nicole Williams, Cameron J. Ross, Elle Lorraine, et Zoelle Griggs.

