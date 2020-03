Bande-annonce de la saison 2 pour ‘Das Boot (The Submarine)’

Avec vous le trailer de la 2 saison de «Das Boot (Le sous-marin)», la suite télévisée du légendaire film Wolfgang Petersen de 1981, qui, à son tour, a été inspiré par le best-seller de Lothar-Gnther Buchheim.

La deuxième saison de cette production de Sky Germany, Bavaria Fiction et Sonar Entertainment sera présentée dans son Allemagne natale le 24 avril, alors que pour le moment AMC n’a pas fixé de date pour notre pays.

«Das Boot (Le sous-marin)» C’est une histoire de spas et de survie, créée par Johannes W. Betz et Tony Saint, qui explore le chaos émotionnel de la vie sur terre et sur mer pendant la Seconde Guerre mondiale et la réalité d’une guerre brutale.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.