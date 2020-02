Bande-annonce de la saison 5 des milliards de Showtime – Blackfilm

SHOWTIME a publié une bande-annonce pour la saison cinq de la série dramatique à succès BILLIONS, dont la première aura lieu le dimanche 3 mai à 21 h. ET / PT. Avec un nominé aux Oscars® et un gagnant des Emmy® et Golden Globe® Paul Giamatti et gagnant des Emmy et Golden Globe Damian Lewis, BILLIONS est actuellement en production à New York.

Comme annoncé précédemment, Emmy et Golden Globe vainqueur Julianna Margulies (The Good Wife) et nominé aux Golden Globe Corey Stoll (House of Cards) jouera dans plusieurs épisodes de la cinquième saison.

Dans la saison cinq de MILLIARDS, Bobby Axelrod (Lewis) et Chuck Rhoades (Giamatti) voient leur rivalité vicieuse raviver, tandis que de nouveaux ennemis se lèvent et visent. Le pionnier de l’impact social, Mike Prince (Stoll), représente une véritable menace pour la domination d’Axe, et Chuck se dispute avec un formidable procureur de district. Taylor Mason (Asia Kate Dillon) est renvoyée de force chez Axe Capital, où elle doit se battre pour protéger ses employés et ses actifs. Wendy Rhoades (Maggie Siff) réévalue sa loyauté et forge de nouvelles alliances surprenantes qui la mettent en désaccord avec Chuck et Axe. Cette saison, la lutte pour le pouvoir devient une lutte pour la survie, et tous les personnages doivent s’adapter ou risquer l’extinction. Margulies jouera Catherine Brant, professeur de sociologie à Ivy League et auteur à succès. La série met également en vedette David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin et Jeffrey DeMunn.

BILLIONS est créé et produit par les showrunners Brian Koppelman et David Levien. La série a également été créée par Andrew Ross Sorkin. Pour plus d’informations sur les MILLIARDS, visitez SHO.com, suivez sur Twitter, Instagram et Facebook, et rejoignez la conversation en utilisant #Billions.

