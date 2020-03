Bande-annonce de la série comique Netflix de Kenya Barris et Rashida Jones ‘#blackAF’ – Blackfilm

Netflix a sorti la première bande-annonce du Kenya Barris et Rashida Jones«Série de comédies Netflix «#BlackAF» (précédemment intitulé #blackexcellence).

L’émission sera lancée le 17 avril sur Netflix.

De Kenya Barris, le créateur de black-ish nominé aux Emmy®, vient la nouvelle série comique #blackAF. Lâchement inspiré par l’approche irrévérencieuse, extrêmement imparfaite et incroyablement honnête de Barris en matière de parentalité, de relations, de race et de culture, #blackAF retourne le script sur ce que nous attendons d’une série de comédie familiale. Tirant le rideau, #blackAF découvre le monde désordonné, non filtré et souvent hilarant de ce que signifie être une famille noire de «nouvel argent» essayant de faire les choses dans un monde moderne où «bien» n’est plus un concept fixe.

La série originale de Netflix met en vedette Barris comme une version fictive de lui-même et Rashida Jones (Angie Tribeca) comme sa femme Joya. Les enfants du Kenya et de Joya sont joués par Genneya Walton (Existant), Iman Benson (Costume), Scarlet Spencer (Brillant), Justin Claiborne (Rêverie), Ravi Cabot-Conyers (Justine, The Resident) et Richard Gardenhire Jr.

Parmi les guest stars prévues pour la série figurent Nia Long, Issa Rae, Mike Epps, Lena Waithe, Ava DuVernay, Will Packer, Tim Story, Tyler Perry, Bresha Webb, Kym Whitley, et Melvin Gregg.

#blackAF est produit par Barris, Jones et Hale Rothstein.

