Bande-annonce de la série de concours de danse de Quibi The Sauce avec Usher, Ayo & Teo – Blackfilm

Aujourd’hui, Quibi a publié la bande-annonce officielle de sa série de concours de danse La sauce avec Usher et Ayo & Teo. La Sauce sera lancée sur Quibi le 6 avril.

Exécutif produit par Usher, lauréat de plusieurs Grammy Awards et animé par les sensations de danse basées à Atlanta, Ayo & Teo, THE SAUCE suit les frères alors qu’ils explorent les cultures de danse uniques dans les villes des États-Unis, en trouvant les talents les plus frais pour concourir en tête-à-tête .

“La danse continue de diriger une grande partie de notre culture populaire de manière de plus en plus significative, et j’ai hâte d’aider ces jeunes danseurs à exprimer leur talent et leur vision extraordinaires”, Usher a déclaré dans un communiqué. «Je suis ravi de travailler avec Quibi et The FRONT, qui partagent ma vision d’un contenu de pointe et d’avant-garde et ont créé une plateforme innovante pour reconnaître des danseurs incroyablement doués de partout au pays.»

The FRONT est un studio de production documentaire entièrement féminin fondé par Thalia Mavros en 2016 et a développé des projets pour les meilleures plateformes telles que Spotify, National Geographic et SundanceTV.

Avec Usher, Mavros sera producteur exécutif avec Krista Manis et Kadine Anckle.

Quibi, qui est l’abréviation de «Quick Bites», devrait être lancé le 6 avril 2020. Le service de streaming, fondé par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, devrait présenter des séries d’une durée de deux à quatre heures et interrompues. en parties qui ne durent pas plus de 10 minutes.

La

L’application Quibi sera lancée le 6 avril et est maintenant disponible en précommande. Quibi offre actuellement un essai gratuit de 90 jours pour une durée limitée à ceux qui s’inscrivent sur Quibi.com avant le 20 avril.