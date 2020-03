Bande-annonce de la série dramatique de Quibi «Quand les lampadaires s’allument» avec Jacobs, Sophie Thatcher et Queen Latifah – Blackfilm

Quibi a publié la bande-annonce de la série dramatique «Quand les lampadaires s’allument» avec Choisi Jacobs, Sophie Thatcher, Queen Latifah et plus.

Des créateurs Eddie O’Keefe et Chris Hutton, When the Street Lights Go On se déroule dans une ville de banlieue secouée par le meurtre d’une jeune fille. La sœur et les amis de la victime luttent pour retrouver un sentiment de normalité pendant que l’enquête sur le meurtre plane sur eux. Latifah joue Det. Grasso, qui enquête sur l’affaire.

‘When The Streetlights Go On’ est l’un des “Movies in Chapters” de Quibi et débutera le 6 avril avec le lancement du Quibi.

La distribution régulière comprend également Choisi Jacobs (Il), Sophie Thatcher (Chicago Med), Sam Strike (Nightflyers), Ben Ahlers (Le Village) et Julia Sarah Stone (Conséquences). Mark Duplass (Apple’s Morning Show), Tony Hale (Veep), Kristine Froseth (The Society, Looking for Alaska) et Nnamdi Asomugha se reproduira, Asomugha jouant la version adulte du personnage de Jacobs.

O’Keefe et Hutton produiront avec le réalisateur Rebecca Thomas (Stranger Things, Limetown) et des contenus anonymes Tariq Merhab et Chad Hamilton.

When the Street Lights Go On est l’un des plus de 40 projets scénarisés et non scénarisés en cours chez Quibi, qui seront lancés au printemps avec des spectacles divisés en huit à 10 minutes de «chapitres» conçus pour être regardés sur des appareils mobiles. l’application est maintenant disponible en pré-commande. Quibi propose actuellement un Essai gratuit de 90 jours pour une durée limitée à ceux qui s’inscrivent sur Quibi.com avant le 20 avril.

