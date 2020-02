Bande-annonce de la série Gangs of London du réalisateur du raid Gareth Evans – Blackfilm

Deadline a la première bande-annonce de Gangs Of London, le prochain drame Sky Atlantic du réalisateur du Raid Gareth Evans.

Joe Cole dirige un casting comprenant également Sope Dirisu, Colm Meaney, Lucian Msamati et Michelle Farley. Lorsque le chef d’une organisation criminelle, Finn Wallace (Colm Meaney) est assassiné, le vide de pouvoir soudain créé par sa mort menace la paix fragile entre le réseau complexe de gangs opérant dans les rues de la ville. C’est maintenant au deuil, volatil et impulsif Sean Wallace (Joe Cole) de rétablir le contrôle et de trouver les responsables du meurtre de son père.

Corin Hardy et Xavier Gens a également réalisé des épisodes du neuf-parter.

Il a été commandé en partenariat avec Cinemax par le directeur général du contenu de Sky, Zai Bennett, et Cameron Roach, directeur de Drama de Sky Studios, avec Sky Studios Gabriel Silver en tant que rédacteur en chef.

Les producteurs sont Pulse Films, en association avec Sister Pictures. Les producteurs exécutifs incluent Thomas Benski et Lucas Ochoa pour Pulse Films aux côtés de Jane Featherstone pour Sister.

L’émission sera lancée sur Sky Atlantic et le service de streaming TV Now TV plus tard cette année, avec des plans pour le déploiement américain à confirmer.

