Bande-annonce de «Le monstre invisible», un film de Javier et Guillermo Fesser sur la faim, les rêves brisés et l’espoir

Le directeur de «Campeones», Javier Fesser, cette fois avec son frère Guillermo Fesser, clôt sa trilogie particulière sur l’enfance en collaboration avec Action contre la faim.

«Le monstre invisible», un court métrage de fiction de 30 minutes, est basé sur les expériences des deux après avoir visité en 2019 l’île de Mindano (Philippines), l’une des régions du monde les plus touchées par la crise climatique et par plus de cinq décennies de conflit. Le film montre la réalité de centaines de garçons et de filles aux Philippines et vise à sensibiliser à la malnutrition chronique qui affecte 149 millions de garçons et de filles dans le monde.

«Le monstre invisible» Il sera présenté en avant-première au # 0, la chaîne exclusive de Movistar +, le vendredi 1er mai prochain à 19h30. A partir de ce même jour, il sera disponible, dans le service à la demande de la plateforme, pour tous ceux qui veulent profiter de ce court métrage grâce à l’initiative d’ouvrir la télévision à tout le monde, que vous soyez ou non Movistar. L’application Movistar + est déjà accessible à l’ensemble du marché grâce à l’offre Lite (www.movistar.es/lite).

Le film raconte l’histoire d’Aminodin, “le meilleur ramasse-miettes” de la décharge de Papandayan où il vit avec sa famille. Son cousin Alimn, qui vit maintenant dans un camp de réfugiés, a perdu son sourire lorsque des bombes ont commencé à tomber du ciel. Mais Aminodin fera tout dans ses petites mains pour essayer de changer cela.

Tous les enfants et les adultes présentés dans le film ont joué des personnages basés sur leurs propres expériences de vie. L’histoire véhicule un message positif, raconté de manière colorée et avec des touches d’humour qui sont déjà une “marque de la maison Fesser”. “L’humour génère beaucoup d’empathie”, explique Javier Fesser, “nous voulions capturer le point de vue positif que les enfants apportent dans une histoire avec l’humour construit après avoir écouté des gens que personne n’écoute jamais.”

À quoi Guillermo Fesser ajoute: “Dans le monde, il existe deux types d’histoires, celles qui impressionnent et celles qui bougent. Et” Le monstre invisible “veut bouger, rester en mémoire.”

Il s’agit du troisième film de cinéma social réalisé par Javier Fesser en collaboration avec Action Against Hunger. «Le monstre invisible» se concentre sur la faim chronique et clôt sa trilogie particulière sur l’enfance qu’il a ouverte avec «Binta et la grande idée» (2004), sur l’éducation des filles, tourné au Sénégal et nominé aux Oscars du meilleur court métrage de fiction en 2007, et «Bienvenue» (2015), sur la fracture numérique, tourné au Pérou et qui a remporté des prix dans plus de 140 festivals à travers le monde.

Les deux œuvres peuvent également être vues sur Movistar +, et elles sont aujourd’hui disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube Pelusas Pendelton.

Le film, produit par Action contre la faim et Films Pendelton, allait participer à l’initiative “La course contre la faim 2020” projetée dans 200 écoles à travers l’Espagne avant sa première sur Movistar +. Mais en raison de l’impossibilité de mener à bien cette initiative en raison de l’enfermement, la plateforme avance sa première du film, le rendant accessible au plus grand nombre, grâce à la collaboration avec Action Against Hunger et Pendelton Films.

