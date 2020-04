Bande-annonce de LeBron James Quibi Docu-Series ‘I Promise’ – Blackfilm

Quibi a publié une bande-annonce, des images clés et des images James Lebron docu-series, Je promets.

Il s’agit d’un documentaire non scénarisé présentant la première année académique de l’école «I Promise» de LeBron James, où il donne aux enfants des projets une chance de réussir. En donnant aux enfants une vision positive de leurs rêves, en créant un espace de soutien émotionnel et en permettant et en créant le changement, ce documentaire vous apporte des enfants dont la vie était en jeu.

L’école a été ouverte en 2018 par les écoles publiques Akron et la Fondation de la famille LeBron James pour soutenir les rêves des «élèves de troisième et de quatrième année les plus à risque». Dans un communiqué de presse, la Fondation de la famille LeBron James a déclaré: «La série explorera les épreuves quotidiennes, les triomphes et l’impact changeant de la vie du personnel de l’école, des élèves et des familles travaillant ensemble dans un environnement éducatif unique et familial d’abord qui embrasse le traumatisme et les défis auxquels beaucoup sont confrontés à Akron. Nous verrons les crêtes et les creux de l’école qui vise à changer la vie des élèves et des familles qui travaillent pour faire de cet environnement éducatif un espace sûr pour les enfants d’Akron.

“I Promise” fera ses débuts le 6 avril 2020 sur l’application Quibi.

