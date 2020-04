Bande-annonce de l’extraction de Netflix avec Chris Hemsworth – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce officielle de leur prochain thriller d’action produit par Russo Brothers Extraction, réalisé par Atomic Blonde stunt coordinator Sam Hargrave et avec Chris Hemsworth. Le film sera disponible en streaming le 24 avril sur Netflix.

L’extraction (anciennement intitulée Dhaka) se déroule dans un monde souterrain de marchands d’armes et de trafiquants, et suit un jeune garçon alors qu’il devient le pion dans une guerre entre des seigneurs de la drogue notoires. Après avoir été piégé par des kidnappeurs dans l’une des villes les plus impénétrables du monde, son sauvetage fait appel à la compétence inégalée d’un mercenaire nommé Tyler Rake (Hemsworth). Mais Rake est un homme brisé qui n’a rien à perdre et nourrit un souhait de mort qui rend presque impossible une mission déjà mortelle.

Le casting comprend Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok), David Harbour (Stranger Things, Black Widow), Derek Luke (13 raisons pour lesquelles), Fay Masterson (Vice), Golshifteh Farahani (Paterson) et nouveau venu Rudhraksh Jaiswal. Le film est produit par Netflix. Joe Russo a écrit le script tandis que Sam Hargrave, connu pour son travail de cascadeur dans plusieurs films MCU ainsi que pour ses petits rôles dans des films d’action tels que Atomic Blonde, fera ses débuts de réalisateur avec le film.

L’extraction est produite par les directeurs de Avengers: Fin de partie Anthony et Joe Russo via leur bannière AGBO avec Hemsworth, Mike Larocca et Eric Gitter.

