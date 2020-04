Bande-annonce de Lifetime’s Tempted by Danger avec Keshia Knight Pulliam, Gabrielle Graham et Michael Xavier – Blackfilm

Première sur Lifetime TV le samedi 18 avril à 20 h. EST est le thriller, Tenté par le danger, avec Keshia Knight Pulliam (Orgueil et préjugés: Atlanta), Gabrielle Graham (Vingtaine) & Michael Xavier (The Clark Sisters: First Ladies of Gospel).

Les sœurs Nicole (Graham) et Angela (Pulliam) Brooks sont très motivées et réussissent dans leur carrière. Angela est mariée avec un bébé en route et souhaite que Nicole, une avocate montante, puisse avoir plus d’équilibre dans sa vie.

Lorsqu’Angela interviewe et embauche un nouvel exécutif brillant, Michael (Xavier), elle l’installe avec Nicole qui prend réellement le temps de sortir avec lui. La relation semble prometteuse jusqu’à ce qu’il devienne clair que Michael se déplace beaucoup plus rapidement et de manière obsessionnelle que Nicole ne peut gérer.

Annie Bradley (Cordialement, Bien à vous, Vraiment) a réalisé le film à partir d’un scénario écrit par Lauren Balson Carter (Pom-pom girl secrète).

Pulliam est surtout connue pour son rôle de Rudy Huxtable dans “The Cosby Show.” Elle a également fait des apparitions dans quelques-uns des projets de Tyler Perry, y compris «Madea va en prison» et sa série “Maison de Payne.” Ses autres crédits à vie incluent «Radio Noël», «Jingle Belle» et “Pride & Prejudice Atlanta.”

Graham joue actuellement Nia dans la série BET de Lena Waithe “Vingtaine.” Ses autres crédits d’actrice incluent des rôles dans “Maison de vacances” et “Dans l’ombre de la lune.”

Xavier a récemment été vu dans le dernier film de Lifetime «Les Clark Sisters: premières dames de l’Évangile» comme J. Drew Sheard. Il est également apparu dans «Héritage de Noël» sur Netflix et “Mordu” comme Logan Jonsen. Xavier a également joué dans «Radio Noël» aux côtés de Pulliam et a fait plusieurs apparitions dans «Northern Rescue».