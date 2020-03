Bande-annonce de Lost Transmissions, drame avec Juno Temple et Simon Pegg

Gravitas Ventures a publié le ‘Transmissions perdues‘, nouveau drame avec Simon Pegg, Juno Temple, Alexandra Daddario, Rosanna Arquette et Robert Schwartzman entre autres. Sous les débuts en direction de Katharine O’Brien, la bande-annonce et sa première affiche sont disponibles ci-dessous.

Sur la base d’événements réels, lorsqu’un producteur de musique acclamé (Pegg) cesse de prendre ses médicaments contre la schizophrénie, ses amis le poursuivent sur la scène musicale de Los Angeles pour essayer de le faire entrer dans un hôpital psychiatrique. Cependant, ils découvrent que le système de santé du pays ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait.

Le film a été présenté en avant-première au Tribeca Film Festival 2019 où j’ai reçu de nombreux éloges, en plus d’un autre prix tel que le meilleur acteur pour Simon Pegg au DTLA Film Summer. Écrit par O’Brien elle-même, le film présente la production de Filip Jan Rymesza pour Royal Road Entertainment, Tory Lenosky pour Pulse Films, Al Di pour Underlying Tension et Olga Kagan. D’autre part, Thomas Benski et Brian Levy de Pulse Films, Bo An, Alan Li, Katharine O’Brien et Robert Schwartzman sont les producteurs exécutifs.

Le film sera présenté en première dans les salles américaines et en VOD ce 13 mars.

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube