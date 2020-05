Bande-annonce de Ramy Youssef, lauréat du Golden Globe Award de la série comique de Hulu avec Ramy Youssef – Blackfilm

Hulu a publié la bande-annonce officielle de la saison deux de la série humoristique acclamée par la critique de Hulu RAMY avec le lauréat du Golden Globe Award Ramy Youssef! Tous les 10 épisodes de RAMY saison deux première le vendredi 29 mai sur Hulu.

L’acteur lauréat du Golden Globe (R) Award Ramy Youssef revient à Hulu pour sa performance acclamée par la critique dans la série de comédie Hulu Original RAMY. La série suit la première génération, l’Américano-égyptien Ramy Hassan (Youssef) qui est sur un chemin spirituel dans son quartier du New Jersey politiquement divisé. RAMY apporte une nouvelle perspective à l’écran en explorant les défis de ce que c’est que d’être pris entre une communauté religieuse qui croit que la vie est un test moral et une génération du millénaire qui doute même qu’une vie après la mort existe. Au cours de la deuxième saison, Ramy approfondit son voyage spirituel, trouvant une nouvelle communauté musulmane et embrassant un engagement plus profond envers sa foi.

Aux côtés de Youssef, la nouvelle saison mettra en vedette deux fois l’Academy Award et le Golden Globe Award-winner Mahershala Ali. La série comprend également Mohammed Amer, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, Dave Merheje, Laith Nakli et Steve Way.

Ramy est écrit, produit par un exécutif, créé par et avec Ramy Youssef, un exécutif produit par Ravi Nandan de A24, les co-créateurs Ari Katcher et Ryan Welch, Jerrod Carmichael, et produit par A24.

