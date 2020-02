Bande-annonce de science-fiction, film apocalyptique «seulement» avec Freida Pinto et Leslie Odom Jr – Blackfilm

Vertical Entertainment a publié la bande-annonce de Seulement, les Takashi Doscherde science-fiction, film apocalyptique avec Slumdog Millionaire’s Freida Pinto et Hamilton Tony vainqueur Leslie Odom Jr.

Après sa première mondiale au début de l’année dernière au Tribeca Film Festival, le film sera en salles & On Demand le vendredi 6 mars.

Écrit par Doscher, le film interroge les efforts que nous ferons pour protéger ceux que nous aimons. Après qu’une comète ait libéré un virus mortel qui attaque toutes les femmes du monde, Eva (Freida Pinto) et Will (Leslie Odom Jr.) sont obligées de se cacher à la fois de la maladie et des sauvages qui chassent les quelques femmes survivantes. Pris au piège dans leur appartement trop stérilisé, la relation et le sens de la raison du couple commencent à s’effriter. Lorsque le désespoir d’Eva pour une vie normale devient aussi dangereux que le monde extérieur, le couple échappe à sa quarantaine volontaire pour se battre pour leur vie. Les morts vivants Chandler Riggs, Jayson Warner Smith et Joshua Mikel également star.

Eyal Rimmon et Gabrielle Pickle ont produit la photo, qui a été produite par Gideon Tadmor et Jim Kaufman. Il était co-exécutif produit par Alex P. Creasia, Lauren Mann et William Olsson; et coproduit par Craig Miller et Racheli Sternberg.

Bande annonce

