Bande-annonce de «Stargirl», débuts au cinéma de Grace VanderWaal

Walt Disney Pictures a publié un premier aperçu officiel de ‘Stargirl‘(à ne pas confondre avec le super-héros DC), adaptation cinématographique du roman homonyme de Jerry Spinelli que Disney + apportera sur sa plateforme le 13 mars. Le film sera le premier acteur de Grace VanderWaal, une jeune chanteuse et compositrice américaine qui a remporté Got Talent Amrica en 2016.

‘Stargirl’ est une histoire tendre et non conventionnelle sur l’âge de la majorité basée sur le best-seller du New York Times. Acclamée par la critique, l’histoire parle d’un lycéen sans grandes prétentions qui se sent inexplicablement attiré par un nouvel étudiant d’esprit libre, dont les manières non conventionnelles changent la façon dont ils se voient … et leur monde.

Ses excentricités et sa personnalité contagieuse captivent Leo et les autres étudiants, passant rapidement de l’ignorance et de la ridicule à l’acceptation et à la louange, et pour couronner le tout, conduisant Leo à une authentique montagne russe d’émotions.

Aux côtés de VanderWaal dans Stargirl Caraway, le film met en vedette Graham Verchere dans Leo Borlock, Giancarlo Esposito dans Archie Brubaker, Karan Brar dans Kevin, Darby Stanchfield dans Gloria et Maximiliano Hernandez dans le rôle de M. Rabineau.

Le film est réalisé par Julia Hart à partir d’un scénario qui lui est propre, Kristin Hahn et Jordan Horowitz. En ce qui concerne sa production, c’est la responsabilité d’Ellen Goldsmith-Vein, Lee Stollman et Kristin Hahn, avec Jordan Horowitz, Jim Powers, Jerry Spinelli, Eddie Gamarra, Catherine Hardwickey Jonathan Levin en tant que producteurs exécutifs.

