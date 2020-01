Bande-annonce de Sundance Bound «Charm City Kings» de Sony Pictures Classics – Blackfilm

Sony Pictures Classics a publié une bande-annonce pour CHARM CITY KINGS, un film de Angel Manuel Soto, en Amérique du Nord. Le film fera ses débuts en compétition au Sundance Film Festival 2020. Après la première du festival, Sony Pictures Classics sortira CHARM CITY KINGS dans certains cinémas le 10 avril 2020, suivi d’une large diffusion le 17 avril 2020.

À partir d’un scénario de Sherman Payne avec une histoire de Chris Boyd et Kirk Sullivan et lauréat d’un Academy Award® Barry Jenkins (Moonlight), CHARM CITY KINGS s’inspire du long métrage documentaire de 2013 de Lotfy Nathan. Les stars du cinéma Jahi Di’Allo Winston, Meek Mill, Will Catlett, Chino Braxton, Lakeyria «Wheelie Queen» Doughty, Donielle Tremaine Hansley, Kezii Curtis, Chandler DuPont, avec Teyonah Parris. CHARM CITY KINGS est produit par Caleeb Pinkett, Clarence Hammond, et Marc Bienstock et exécutif produit par Jada Pinkett Smith, Will Smith, et James Lassiter d’Overbrook Entertainment.

Ayant grandi à West Baltimore, la souris adolescente (JAHI DI’ALLO WINSTON) ressent la force féroce de différentes forces: entre l’ancien notoire Blax (MEEK MILL) et les détective Rivers concernés (WILLIAM CATLETT), et entre le chemin droit défini pour la souris par sa mère inquiète (TEYONAH PARRIS) et les dangers de la vie de gangs, qui ont coûté la vie à son frère. La seule vérité que Mouse sait, c’est qu’il aime la puissance, le talent artistique et l’énergie de «The Ride» – la scène grisante du vélo tout-terrain motorisé qui est à la fois un passe-temps et une passion dans les rues de Baltimore. Au cours d’un été mouvementé, Mouse a dû se frayer un chemin à travers deux figures de père, une première petite amie, et le frisson illégal mais irrésistible du cascadeur qui le fait, lui et ses amis, se sentir comme CHARM CITY KINGS.

