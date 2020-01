Bande-annonce de The Chi Saison 3 de Showtime – Blackfilm

Showtime a publié la bande-annonce officielle de la troisième saison à venir de leur série dramatique à succès Le Chi, dont le retour est prévu le dimanche 10 juillet. Créé et réalisé par Emmy gagnant Lena Waithe (Boomerang, Master of None) et exécutif produit par le lauréat d’un Oscar Commun (Selma), la saison trois mettra en vedette Waithe dans un rôle récurrent pour un arc multi-épisodes en tant que candidat à la mairie de Chicago.

THE CHI est une histoire de passage à l’âge adulte centrée sur un groupe de résidents qui deviennent liés par coïncidence, mais liés par le besoin de connexion et de rachat. Le casting de la saison 3 comprend Ntare Guma Mbaho Mwine (Reine de Katwe), Jacob Latimore (Sleight), Alex Hibbert (Clair de lune), Yolonda Ross (Treme), Shamon Brown Jr., Michael V. Epps et Birgundi Baker. Écrivain Justin Hillian (Snowfall) sert de showrunner et producteur exécutif pour la troisième saison.

Les étoiles invitées incluent deux fois nominés aux Grammy® Luke James (Star, Little) en tant que Victor “Trig” Taylor, Jake (Michael V. Epps) a éloigné le frère aîné qui veut réunir sa famille fracturée, mais adopte une approche non conventionnelle. Alani «La La» Anthony (Power) jouera Dominique «Dom» Morris, une femme d’affaires avisée rêvant d’opportunités plus lucratives. Lil Rel Howery (Get Out, Bird Box) jouera Zeke Remnick, le propriétaire de Sonny’s (guest star Cedric Young) bâtiment qui se soucie moins de la communauté que du résultat net, et Kandi Burruss (Les vraies femmes au foyer d’Atlanta) en tant que Roselyn Perry, l’épouse séparée de Douda (guest star Curtiss Cook), de retour à ses côtés pour influencer son agenda politique et s’aider.

En plus, Cory Hardrict (The Oath) jouera Dante, un rappeur indépendant dont le goût des femmes est aussi sélectif que la variété de cannabis qu’il achète et les producteurs avec lesquels il travaille. Joel Steingold (How To Get Away with Murder) jouera Martin St. John, un gestionnaire de fonds spéculatifs avec ses yeux et ses cents sur le paysage politique de Chicago, et père de la nouvelle passion de Kevin (Alex Hibbert). Salvador Chacon (Mayans M.C.) jouera Tomas Gutierrez, une infirmière qui travaille aux côtés de Jada (Yolonda Ross) dont la vision de son Chicago natal et des gens qui y vivent est influencée par son héritage culturel.

Outre Waithe, Common et Hillian, Aaron Kaplan (A Million Little Things, The Neighbourhood), Rick Famuyiwa (Dope), Derek Dudley et Shelby Stone of Freedom Road Productions et Jet Wilkinson sont producteurs exécutifs. Produit entièrement dans sa ville homonyme, THE CHI est produit par Fox 21 Television Studios. Pour en savoir plus sur THE CHI, visitez SHO.com et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Rejoignez la conversation en utilisant #TheChi.

