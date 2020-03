Bande-annonce de «Upload», la nouvelle comédie des créateurs de «The Office» et «Parks and Recreation»

Amazon a publié la bande-annonce officielle de «Télécharger», un tronçon romantique d’une demi-heure créé par le scénariste et réalisateur Greg Daniels et le producteur Howard Klein («The Office», «Parks and Recreation», King of the Hill).

«Télécharger» est une comédie de science-fiction se déroulant dans un futur proche dans laquelle ceux qui sont proches de la mort peuvent choisir, comme alternative au paradis (ou à l’enfer), d’être “uploadés” sur un serveur virtuel après, après s’être déjà installés, a choisi sa propre mort.

Nous sommes en l’an 2033 et la jeune et romantique Nora, de Brooklyn, travaille dans l’une des entreprises les plus importantes qui offrent ce service. Sa vie va changer lorsque le jeune et vivant Nathan, de Los Angeles, s’écrase avec sa voiture et sa petite amie décide de la télécharger sur l’un des serveurs qui sont sous son contrôle …

Andy Allo (‘Giving the note 3’) et Robbie Amell (‘The last dance’) sont les principaux protagonistes de cette série créée et écrite par les Daniels susmentionnés, qui agissent en tant que showrunner, producteur exécutif et réalisateur du premier épisode avec le soutien de Klein comme producteur.

Sa première sur Prime Video, le 1er mai prochain.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.