Bande-annonce des documentaires derrière sa foi d’UMC mettant en vedette Niecy Nash, Essence Atkins, Aisha Hinds, – Blackfilm

UMC (Urban Movie Channel) – le premier service de streaming pour Black TV et le film d’AMC Networks – a publié la bande-annonce de ses nouvelles docuseries qui offriront aux téléspectateurs un aperçu des coulisses du pouvoir de la foi et de sa force motrice pour les femmes qui réussissent dans le divertissement, les sports , musique, affaires, politique et ministère.

Behind Her Faith fera ses débuts le 26 mars sur le service de streaming AMC Networks Urban Movie Channel (UMC).

Créé par l’auteur / réalisateur Paula Bryant-Ellis, «Derrière sa foi» mettra en vedette plusieurs femmes accomplies qui foulent des horizons différents, mais elles ont toutes une chose en commun: la décision consciente de placer leur foi en premier sans crainte ni regret.

«Behind Her Faith» sera une production exécutive de Jay Ellis (“Insecure” de HBO, Escape Room) et mettra également en vedette le co-créateur de “Black Love”, Codie Elaine Oliver en tant que producteur consultant.

Chaque épisode sera centré sur un sujet au fur et à mesure qu’ils s’ouvriront aux téléspectateurs sur leurs plus grandes réalisations et leurs plus grands succès ainsi que sur leurs déceptions les plus difficiles et leurs moments les plus déchirants; partager leurs leçons de vie et leurs triomphes en cours de route. Coup d’envoi avec une commande de quatre épisodes, le premier épisode de “Behind Her Faith” mettra en vedette Essence Atkins («Marlon», «Ambitions»), Aisha Hinds («Underground», The Hate U Give), Niecy Nash («Griffes», «Quand ils nous voient») et Angelica Nwandu, fondateur de The Shade Room.