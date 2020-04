Bande-annonce des documentaires politiques du producteur exécutif Ava DuVernay sur les femmes de couleur «Et elle pourrait être la prochaine» – Blackfilm

Les docuseries en deux parties de POV Et elle pourrait être la prochaine réalisé par le lauréat du prix Peabody Grace Lee (Révolutionnaire américain: l’évolution de Grace Lee Boggs) et cinéaste documentaire iranien Marjan Safinia (Seeds) a sorti sa première bande-annonce et a ajouté le gagnant d’Emmy et Peabody Ava DuVernay en tant que producteur exécutif. Et elle pourrait être la prochaine fera ses débuts sur PBS et sur pov.org en juin 2020.

POV a acquis les droits de diffusion et de streaming aux États-Unis pour les docuseries qui feront partie de l’initiative estivale «Trailblazers» de PBS célébrant le centenaire du vote des femmes et mettant en valeur les femmes utilisant leur voix pour faire changer les choses.

Initialement prévue pour la première au Festival du film de Tribeca 2020, Et elle pourrait être la prochaine met en lumière l’histoire du mouvement des femmes de couleur qui transforment la politique américaine. Tournées en 2018 et jusqu’en 2019, les docuseries suivent les candidats et les organisateurs à travers le pays, alors que les femmes en marge rivalisent pour préserver la démocratie et la renforcer. Les épisodes se concentrent sur les femmes qui mènent la charge dans ce mouvement, notamment: Stacey Abrams (Géorgie), Bushra Amiwala (Skokie, Illinois), Maria Elena Durazo (Los Angeles, Californie), Veronica Escobar (El Paso, Texas), Lucy McBath (Atlanta, Géorgie), Rashida Tlaib (Detroit, Michigan) et Nsé Ufot, Directeur exécutif du New Georgia Project. En plus de mettre les femmes de couleur au premier plan, le documentaire présente également une équipe entièrement composée de femmes de couleur.

“Si jamais il y avait un moment où nous devons nous rappeler le leadership des femmes de couleur, ce moment est maintenant”, a déclaré Ava Duvernay, l’une des productrices exécutives du film. “Si vous êtes un immigrant, un jeune, une personne de foi ou tout simplement quelqu’un qui ne se sent pas vu depuis trop longtemps, vous vous retrouverez reflété dans cette histoire.”

“Cette série apporte passion, énergie et espoir en ces temps incertains” ajoute Justine Nagan, productrice exécutive pour POV. «Soutenir ce projet a été l’occasion de mettre en valeur le travail des femmes audacieuses de couleur sur les lignes de front dans ce pays, ainsi que celles derrière la caméra. Nous sommes fiers de nous associer à PBS pour présenter ce travail historique au public américain sur les médias publics. »

Lee, Safinia servent de producteurs aux côtés de Jyoti Sarda. DuVernay est producteur exécutif avec Justine Nagan et Chris White de POV. Outre Lee, Safinia et DuVernay, les directeurs de terrain comprennent Yoruba Richen, Geeta Gandbhir, Amber Fares, Deborah Esquenazi, Ramona Emerson et Anayansi Prado.

La