Bande-annonce du biopic Salt-N-Pepa de toute une vie – Blackfilm

Lifetime a publié la bande-annonce du prochain Salt-N-Pepa biopic. La première bande-annonce officielle diffusée lors des débuts de The Clark Sisters: First Ladies of Gospel.

Les stars de la série limitée de trois heures G.G. Townson et Laila Odom, qui jouera Cheryl «Salt» James et Sandra «Pepa» Denton, respectivement.

aditionellement Cleveland Berto jouera le producteur de musique Hurby Azor, Jermel Howard comme le rappeur Treach et Monique Paul comme DJ Spinderella.

La minisérie Salt-N-Pepa suit l’histoire des étudiants Cheryl “Salt” James et Sandra “Pepa” Denton du Queensborough Community College alors qu’ils tombent dans le monde du rap et du hip hop, après avoir enregistré une chanson pour leur ami Hurby Azor. Salt-N-Pepa a eu un impact énorme dans le hip-hop en étant l’un des premiers groupes de rap entièrement féminins, en changeant l’apparence du hip-hop et sans peur de parler de sexe et de partager leurs pensées sur les hommes. Salt-N-Pepa est devenue le premier groupe de rap féminin à devenir platine et a connu un succès révolutionnaire avec plusieurs récompenses, dont un Grammy, ouvrant la voie à toutes les rappeuses à suivre.

Il présentera également les plus grands succès de Salt-N-Pepa, notamment “Parlons de sexe”, “Quel homme”, “Shoop” et «Poussez-le» entre autres.

Le biopic Salt-N-Pepa est produit par Sony Pictures Television et réalisé par Mario Van Peebles, à partir d’un script de Abdul Williams. Robert Teitel de Slate Street Prods. sert de producteur exécutif, tout comme Cheryl James, Sandra Denton, Shakim Compere et Reine Latifah. Il est co-exécutif produit par James «Jimmy» Maynes et Hurby Azor.

La