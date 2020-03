Bande-annonce du court métrage de Dan Adams «Mama Don’t Make Me» avec les jumeaux McClure – Blackfilm

La bande-annonce du court-métrage est maintenant en ligne «Maman ne me fait pas», écrit et réalisé par Dan Adams et mettant en vedette des personnalités YouTube Ava et Alexis McClure, connu comme Les jumeaux McClure dans leurs débuts d’acteur, ainsi que Cherie Mendez, Tracey Remarais, Zakiya Cook, E. George Perry, Anthony Coppola et Alley Ninestein.

Le film est actuellement projeté dans des festivals de cinéma à travers le pays.

Mama Don’t Make Me est un court métrage qui aborde le problème social rarement évoqué des parents qui utilisent leurs enfants pour les aider à commettre des délits. Situé dans la ville de New York, ce drame dramatique du crime urbain révèle les récits d’une mère dans une situation désespérée et les actions désespérées que ses enfants sont obligés de prendre. Forever Monroe, 27 ans, est une mère célibataire des projets atteinte d’un cancer de l’ovaire de stade 4. Dans l’espoir de donner à ses filles jumelles de 5 ans (Amber & Ambience) une vie meilleure, Forever organise une série de vols de bijoux à prix élevé.

À l’insu de Forever, elle fait l’objet d’une enquête secrète par deux détectives passionnés de New York qui détestent les circonstances dans lesquelles elle place ses enfants. Lorsque ces voix d’opposition arrivent enfin à leur terme, Forever est confrontée à une situation dramatique qui laisse ses jumeaux coincés entre un pistolet et un endroit dur.

Adams a réalisé des documentaires, des webséries, des courts métrages, des clips vidéo et de nombreux projets industriels. En 2018, a écrit et réalisé un court métrage intitulé «Une femme à part», un spin urbain sur un épisode classique de Twilight Zone.