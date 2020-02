Bande-annonce du documentaire «Lost In America» – Blackfilm

Indican Pictures a publié la bande-annonce de son prochain documentaire, Perdu en Amérique, qui sortira en salles le 28 février.

Dirigé par Rotimi Rainwater, le film présente Rosario Dawson, Jewel, Tiffany Haddish, Miley Cyrus, Jon Bon Jovi, Halle Berry, Sanaa Lathan, Rebecca Gayheart-Dane, sénateur Patrick Leahy, sénateur Heidi Heitkamp, ​​représentant Karen Bass, représentant Jim McDermott, représentant John Yarmuth, et Représentant Jackie Speier.

Lost in America est un long métrage documentaire qui suit le réalisateur Rotimi Rainwater, un ancien jeune sans-abri, sur son voyage de 6 ans pour mettre en lumière la question du sans-abrisme chez les jeunes. Ce documentaire fondateur est le premier film à porter un regard national sur la question du sans-abrisme chez les jeunes en Amérique, mettant en évidence les principaux problèmes qui l’entourent: le trafic sexuel, l’échec du système de placement familial et le rejet effréné des jeunes LGBTQ. Il examine également ce que de nombreuses organisations, politiciens et autres personnalités publiques font (ou ne font pas) pour aider ces jeunes afin de répondre à une question majeure; comment, dans le pays le plus riche du monde, 4,2 millions de jeunes peuvent-ils vivre sans-abri chaque année.

Avec des interviews de Jewel (producteur exécutif), Rosario Dawson (producteur exécutif), Tiffany Haddish, Miley Cyrus, Jon Bon Jovi, Halle Berry, Sanaa Lathan et d’autres, ce film donne un regard honnête et sans faille sur ce que ces jeunes doivent endurer juste pour survivre, et pourquoi en tant que nation, c’est une épidémie que nous ne voulons tout simplement pas voir. Plus qu’un film, Lost in America est un mouvement. Tout a commencé avec le voyage d’un homme pour enfin affronter son propre passé dans la rue, et est maintenant devenu un appel clairon à tout le pays pour se lever et être la voix des plus vulnérables des jeunes. Parce que l’objectif de toute l’équipe, et du film, a toujours été de s’assurer qu’aucun autre enfant ne soit jamais… perdu en Amérique.

La