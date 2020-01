Bande-annonce du film de rodéo ‘Bull’ avec Rob Morgan, Yolonda Ross et Amber Havard – Blackfilm

Samuel Goldwyn Films a sorti la bande-annonce de Annie SilversteinLe drame acclamé de Cannes TAUREAU, qui a joué dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes et des stars l’année dernière Rob Morgan (JUSTE MERCI, MUDBOUND, Stranger Things), Yolonda Ross (WHITNEY, The Chi) et présente Amber Havard. Le film sera projeté dans certains cinémas et en numérique / VOD le 20 mars 2020.

BULL est centrée sur Kris (Amber Havard), 14 ans, qui, après avoir saccagé la maison de son voisin dans un accès de jeunesse, semble destinée à suivre les traces de sa mère au pénitencier d’État. Pour faire amende honorable, elle est obligée d’aider Abe Turner (Rob Morgan), un ancien cavalier taureau grattant sur le circuit de rodéo du Texas, avec des courses à la maison et à son travail. En voyageant avec Abe, elle découvre une passion pour l’équitation de taureau. Pourtant, alors que Kris se met à apprendre le sport dangereux, les mauvaises influences l’attirent de nouveau dans des voies délinquantes. Pendant ce temps, Abe lutte contre les maux et les douleurs de vieillir et de vieillir de la seule vie qu’il ait jamais connue. Ensemble, Kris et Abe forgent une connexion inattendue, s’aidant mutuellement à voir de nouvelles possibilités et à espérer pour l’avenir avant qu’il ne soit trop tard.

BULL a été réalisé par Annie Silverstein et écrit par Annie Silverstein et Johnny McAllister. Le film a été produit par Monique Walton, Bert Marcus, Heather Rae, Ryan Zacarias et Audrey Rosenberg; et produit par Cassandra Thornton, Johnny McAllister et Jess Jacobs. Bert Marcus Film a produit et financé le film avec Invisible Pictures.

