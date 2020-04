Bande-annonce du thriller de Netflix «Dangerous Lies» avec Camila Mendes et Jessie T. Usher – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce, les images clés et les images de son prochain film dramatique «Mensonges dangereux», avec l’étoile Riverdale Camila Mendes, Jessie T. Usher, Jamie Chung, Cam Gigandet avec Sasha Alexander et Elliott Gould.

Dirigé par Michael M. Scott à partir d’un script écrit par David Golden, le film fera ses débuts sur Netflix le 30 avril.

Après avoir perdu son emploi de serveuse, Katie Franklin (Camila Mendes) prend un emploi de gardien à un homme âgé riche (Elliot Gould) dans son domaine tentaculaire et vide de Chicago. Les deux se rapprochent, mais quand il décède de manière inattendue et nomme Katie comme son unique héritière, elle et son mari Adam (Jessie T. Usher) sont entraînés dans un réseau complexe de mensonges, de tromperie et de meurtre. Si elle veut survivre, Katie devra remettre en question les motivations de tout le monde – même les gens qu’elle aime.

Margret H. Huddleston et Stephanie Slack sont des producteurs avec Golden coproduction. Les EP sont Harvey Kahn et Michael Scott.