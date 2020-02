Bande-annonce “Endings, Beginnings”, avec Shailene Woodley, Sebastian Stan et Jamie Dornan

Samuel Goldwyn Films a publié une première bande-annonce officielle de ‘Fin, débuts‘, nouveau film du réalisateur Drake Doremus (‘ Zoe ‘) mettant en vedette un triangle amoureux formé par Shailene Woodley (‘ Big Little Lies ‘), Jamie Dornan (‘ Le correspondant ‘) et Sebastian Stan (Avengers: Infinity War’). Le film sortira dans les salles américaines le 1er mai prochain.

Située à Los Angeles aujourd’hui, Daphne est une femme d’une trentaine d’années qui navigue par amour et angoisse au cours d’une année. Daphne renforce ses liens avec ses amis Jack et Frank après les avoir rencontrés lors d’une fête. Pendant ce temps, elle a révélé les secrets de sa vie dans une tournure soudaine d’événements qui se déroulent dans les endroits les plus étonnants.

Avec Woodley comme Daphne, Dornan comme Jack et Stan comme Frank, le film présente dans son casting Emmy Kyra Sedgwick comme Ingrid, Matthew Gray Gubler comme Adrian, Lindsay Sloane comme Billie, Ben Esler comme Jed, Noureen DeWulf comme Noureen et Wendie Malick .

Le film, qui présente un scénario de Doremus et Jardine Libaire, a été présenté en première mondiale en septembre dernier au Festival international du film de Toronto 2019 avec des critiques généralement peu fiables. Doremus, Francis Chung et Robert George sont les producteurs.

