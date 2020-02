L’univers visuel personnel de l’illustrateur et auteur de romans graphiques Lorenzo Mattotti (également contributeur à des figures telles que Lou Reed, Soderbergh et Antonioni) se confond ici avec celui de Dino Buzzati, dont le livre mythique s’adapte à ce joyau de l’animation moderne.

L’histoire de la façon dont les ours finissent par envahir la Sicile pour récupérer le fils perdu de King Bear est en fait une parabole sur la colonisation, l’appropriation culturelle et l’utilisation optique du pouvoir dont le pouvoir l’a conduit à la section Un Certain Regard de Cannes. Un délice plastique infini et de multiples couches de sens composent une œuvre qui part de l’enfant pour atteindre l’universalité.

Avec une mention spéciale du Jury et du Prix Europa Jnior du Festival de Séville,

The Audiovisual Adventure a publié la bande-annonce espagnole de ‘La célèbre invasion des ours en Sicile‘première dans les cinémas espagnols le 28 février aux mains de La Aventura.

