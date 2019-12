Bande-annonce espagnole de «Le mystère du dragon», film d'aventure avec Jason Flemyng, Arnold Schwarzenegger et Jackie Chan

DeAPlaneta a lancé la bande-annonce espagnole et l'affiche de 'Le mystère du dragon', comédie et film d'aventure avec Jason Flemyng, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Rutger Hauer, Charles Dance et Anna Churina.

Le réalisateur Oleg Stephenko revient derrière les caméras dans cette suite de 'Transylvanie, l'empire perdu', une histoire d'aventure inspirée de plusieurs histoires du folklore asiatique et européen qui arrivent dans les salles espagnoles le 10 janvier.

Jason Flemyng revient interpréter Jonathan Green, un cartographe anglais complexe toujours prêt à vivre de nouvelles expériences. Sur son chemin, il rencontrera deux maîtres du cinéma d'action, Arnold Schwarzenegger et Jackie Chan, qui s'affronteront dans une bataille d'arts martiaux fosse pleine d'humour, d'effets spéciaux et de cascades.

Le film adapte trois repères et légendes de la culture populaire européenne et asiatique: le règne de Pierre le Grand, qui n'était pas considéré comme un tsar légitime; la malédiction du chemin du thé, qui avait un puissant dragon protégeant les feuilles du thé; et la légende du masque de fer, basée sur un mystérieux prisonnier de la Bastille.

Le cartographe anglais Jonathan Green est chargé de créer une carte de la Russie lointaine. Au cours de son long voyage, Jonathan vivra toutes sortes d'aventures, des affrontements avec des créatures étranges et des batailles avec des maîtres en arts martiaux aux sorcières millénaires cachées dans les coins les plus cachés de la Chine légendaire.

Mais tous les tests ressembleront à un jeu d'enfant lorsque vous devrez affronter le plus grand ennemi jamais créé par la magie noire: le grand roi des dragons.



