Bande-annonce espagnole de ‘Specials’, le nouveau film de Ric Toledano et Olivier Nakache

A Contracorriente Films a sorti la bande-annonce espagnole de ‘Spéciaux‘, le nouveau film de ric Toledano et Olivier Nakache, responsable de cet ordre de’ Et donc amis ‘,’ Ces jours heureux ‘,’ Tellement proches ‘, la version française de’ Untouchable ‘,’ Samba ‘et’ C’est Je l’ai vue!

Basé sur des faits réels, le film raconte l’histoire de Bruno et Malik, deux amis qui vivent dans un monde différent depuis vingt ans: celui des enfants et adolescents autistes. En charge de deux organisations à but non lucratif, ils forment des jeunes à être des soignants de cas graves d’autisme. Ils créent ainsi une association exceptionnelle, en dehors des environnements traditionnels, pour des personnages extraordinaires.

Vincent Cassel (‘Underwater’, ‘L’Empereur de Paris’) et Reda Kated (‘Hipcrates’, ‘Away from Men’) dirigent le casting de ce film qui a remporté le Prix du Public de la section Perles du dernier Festival de San Sébastin, avec un score de 9,19 sur 10, le score le plus élevé de l’histoire d’une section dans laquelle il a concouru, entre autres, aux populaires «Parsitos» de Bong Joon-ho.

“Spéciauxarrivent aux cinémas espagnols le 28 février de la main de A Contracorriente Films, distributeur dans notre pays des quatre derniers films de Nakache et Toledano.

