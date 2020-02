Bande-annonce espagnole et affiche de “ Lettres à Roxanne ”, l’histoire de ma naissance “ Cyrano de Bergerac ”

A Contracorriente Films présente la bande-annonce espagnole et l’affiche de ‘Lettres à Roxane‘, film écrit et réalisé par Alexis Michalik pour atteindre les salles espagnoles le 27 mars.

Thomas Solivrs, Olivier Gourmet et Mathilde Seigner dirigent le casting de cette comédie française, nominée pour deux Csar Awards (Costume and Production Design), qui s’articule autour du processus de création de l’œuvre littéraire “Cyrano de Bergerac” du point de vue de vue de son auteur, Edmond Rostand.

Pars, 1897, au milieu de la Belle Poque. Edmond Rostand est un dramaturge prometteur. Mais tout ce qu’il a écrit a été un échec et subit maintenant une paralysie créative totale. Grâce à son admiratrice, la grande actrice Sarah Bernhardt, il rencontre le meilleur acteur du moment, Constant Coquelin, qui insiste pour interpréter sa prochaine œuvre. Et, en plus, il veut le sortir dans trois semaines. Le gros problème pour Edmond est qu’il ne l’a toujours pas écrit. Il n’a que le titre: “Cyrano de Bergerac”.

“Lettres à Roxane‘est un grand mélange de faits historiques, de comédie et de romance dans le style de’ Shakespeare in love (Shakespeare in love) ‘.

