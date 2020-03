Bande-annonce espagnole et affiche de «Matthias & Maxime», un film de Xavier Dolan

Ce sont des journées compliquées pour tout le monde. Aussi pour ceux d’entre nous qui aiment le cinéma. C’est pourquoi, depuis Avalon, nous voulons faire notre part pour que les téléspectateurs continuent de profiter des meilleurs films de première, mais de chez eux.

Le plan est le suivant. Nous allons organiser une première à la hauteur de ‘Matthias & Maxime‘, le nouveau film de Xavier Dolan, mais ce sera grâce à une visualisation en ligne, un “avant-première à la maison”. Le film sera disponible sur Filmin pendant 48 heures: du vendredi 27 à 20 h 00 jusqu’à minuit le dimanche 29.

La semaine dernière, nous avons déjà annoncé que la sortie en salles de ‘Matthias & Maxime», prévue pour ce 3 avril. Dans ce contexte d’incertitude du secteur, ce sera la première fois en Espagne depuis la crise sanitaire qu’un film peut être vu en ligne (VOD) avant sa sortie dans les salles commerciales (nous en annoncerons bientôt la date). Des pièces de vie aux maisons et de retour aux pièces de vie. Le cinéma fait son chemin.

Nous voulons profiter de la situation pour faire un aperçu avec tous les spectateurs qui veulent se joindre, peu importe où ils vivent. Nous atteindrons des villes et des coins d’Espagne qui ont souvent un accès difficile aux premières de films indépendants et encore plus au circuit de prévisualisation, normalement centré dans les principales capitales provinciales.

Chez Avalon, nous accompagnons le cinéaste Xavier Dolan depuis le début de sa carrière. Nous avons sorti un DVD en édition spéciale de «J’ai tué ma mère» et «Imaginary loves», tout autour de 2013. Depuis, nous avons sorti en salles et au format domestique «Laurence Anyways», «Mommy» et «Only the end of the world ‘, tous disponibles en VOD via Filmin. Nous sommes donc très heureux de partager “Matthias & Maxime‘avec les spectateurs d’une manière spéciale.

Pour célébrer cette initiative, en plus de la bande-annonce officielle, nous avons également lancé l’affiche originale et exclusive pour l’Espagne, conçue par l’illustrateur Alejandro Llamas.

