Bande-annonce espagnole et affiche de «Papicha, rêve de liberté»

BTEAM Pictures a publié la bande-annonce et l’affiche espagnoles de ‘Papicha, rêve de liberté‘, un film présenté en société lors de la dernière édition du Festival de Cannes, qui à la Valladolid International Film Week (SEMINCI) a remporté le Prix du Public et le Pilar Mir Award de la Meilleure Réalisation.

“Papicha, rêve de liberté«Elle est la cousine germaine de Mounia Meddour, née et élevée en Algérie jusqu’à son arrivée en France à l’âge de 18 ans en raison de la guerre civile algérienne. Le film, qui rappelle des productions telles que «Mustang» ou «Suicide Virgins», est basé sur leurs propres expériences.

“Papicha, rêve de liberté«Cela se passe dans l’Algérie des années 90. Nedjma, qui est interprété par Lyna Khoudri, est une étudiante qui essaie d’empêcher les événements de la guerre civile autour d’elle de mener une vie normale, laissant nuit avec sa meilleure amie Wassila et vendre des robes faites par elle dans les salles de bain des discothèques.

Alors que la société devient plus conservatrice, elle décide de lutter pour sa liberté et son indépendance en organisant avec ses amis un défilé à l’Université …

Après son grand succès en France, où il a été vu par plus d’un demi-million de spectateurs et a reçu deux nominations aux Csar awards, cette coproduction entre l’Algérie, la Belgique et la France atteindra les cinémas espagnols d’ici un mois, le le 20 mars prochain, de la main de BTEAM Pictures.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.