Bande-annonce espagnole et affiche de «Sinnimos», une vision implacable de la violence de l’État israélien

La Aventura et Good Films ont publié la bande-annonce et l’affiche espagnoles de ‘Synonymes», une vision implacable de la violence de l’État israélien avec laquelle Nadav Lapid (« Le professeur de maternelle ») a pris l’Ours d’or à la Berlinale.

Le Festival du film européen de Séville a également reconnu Lapid avec le prix du meilleur réalisateur “pour son énergie, sa recherche de nouvelles possibilités dans le langage cinématographique et un croisement très original entre identité linguistique et identité personnelle”. Et cette histoire (autobiographique) de la mort et de la résurrection ne cède pas sans fil.

“Synonymes‘tourne autour de Yoav, un jeune israélien, marchant vers Paris dans l’espoir que la France et les Français le sauveront de la folie de son pays. À son arrivée dans la ville, Yoav est littéralement nu, sans possessions ni identité. Il renaît de cette façon à partir de zéro, niant Israël et l’hébreu, et établit une relation complexe et sensuelle avec son bienfaiteur Émile et sa petite amie Caroline.

“Synonymes«Arrive dans les salles espagnoles le 14 février distribué par La Aventura, maintenant félicitations pour être également responsable de la distribution dans notre pays de« Parsitos ».

