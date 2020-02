Bande-annonce et affiche de «Chicuarotes», un film de Gael Garca Bernal

Cinemaran et Garbo Media présentent la bande-annonce et l’affiche espagnoles de ‘Chicuarotes‘, deuxième long métrage réalisé par l’acteur, réalisateur et producteur mexicain bien connu et populaire Gael Garca Bernal.

Produit par La Corriente del Golfo et Cinematogrfica Amaranto en coproduction avec Televisa et Pulse Films, le film raconte l’histoire de “el Cagalera” et “el Moloteco”, deux adolescents cherchant désespérément à fuir les circonstances oppressives dans lesquelles ils vivent. Lorsqu’ils découvrent l’opportunité d’acheter une place dans l’union des électriciens qui pourrait transformer leur vie, ils pénètrent dans le sombre monde criminel de Mexico, dans le but d’acheter leur liberté.

Gael Garca Bernal a fait ses débuts de réalisateur avec «Dficit». Il a également réalisé les courts métrages «La Lettre» pour le long métrage «8»; «Lucio» pour le film collectif mexicain «Revolucin»; «La main visible» pour le Sundance Institute Short Film Challenge; et «Love of my Life» pour le film collectif MTV «Madly».

J’ai également réalisé avec Marc Silver les quatre courts métrages qui forment «Les Invisibles» pour Amnista Internacional. De plus, en plus d’agir sur eux, j’ai également réalisé certains des épisodes de la série ‘Aqu on Earth’ (de FOX Latam) et ‘Mozart in the Jungle’ (d’Amazon).

Avec Benny Emmanuel (Cagalera) et Gabriel Carbajal (Moloteco) et écrit par Augusto Mendoza, ‘Chicuarotes‘sera projeté dans la section officielle – hors compétition – de la 23e édition du Festival de Mlaga (13-22 mars 2020). Une édition dans laquelle Gael Garca Bernal reçoit le Mlaga – South Award que le festival délivre en collaboration avec Diario Sur à des professionnels ayant une longue carrière cinématographique reconnue.

