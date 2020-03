Bande-annonce et affiche de «La malédiction du beau», une comédie de scammers élégante et effrayante

Filmax a publié la bande-annonce et l’affiche de ‘La malédiction du beau‘, une comédie de scammers élégante et effrayante avec Gonzalo de Castro (‘ Kill the Father ‘) et l’acteur argentin Juan Grandinetti (‘ Dismissal coming ‘) qui sera présenté lors de la prochaine édition du Mlaga Festival, dans la section Mlaga Première

Une comédie qui tourne autour de Humberto, un homme séduisant et escroc à parts égales, mène une vie tranquille à Madrid après avoir purgé une peine pour une vieille arnaque qui lui a coûté la relation avec son fils Jorge, avec qui il n’a plus parlé depuis des années. Cependant, maintenant Jorge, un honnête homme, est obligé de demander de l’aide à son père après avoir été victime d’un vol dans le bijoutier où il travaille …

Malena Alterio, Gins Garca Milln, Cayetana Guilln Cuervo, Carlos Hiplito et Andrea Duro complètent le casting principal de ce film réalisé par l’Argentin Beda Docampo Feijo (‘Crazy Loves’, ‘Francisco, Father Jorge’), également auteur de son scénario .

Selon les mots de son réalisateur et scénariste, ‘La malédiction du beau“C’est une belle comédie” où sont abordés des sujets avec lesquels chacun peut se connecter: paternité et égoïsme, attraction d’argent facile, amitiés dangereuses, pression pour réussir, vocations retardées, difficultés à trouver un passion amoureuse et les tentations des défis qui, apparemment, sont très improbables. “

Le film est une coproduction hispano-argentine entre Arcadia Motion Pictures, Cados Producciones, Dammed Bello et Zarlek Producciones, avec la participation de RTVE et le financement de l’ICAA, ministère de la Culture.

Filmax sera en charge de la distribution, ainsi que des ventes internationales de ce film qui sortira dans les salles de cinéma espagnoles le 8 mai, étape précédente comme on dit pour un Festival de Mlaga dans lequel The Seventh Art sera à nouveau présent .

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.