Bande-annonce et affiche de «Marcelino, le meilleur clown du monde»

Le 20 mars prochain, de la main de Super 8 Distribution, atteignez les écrans espagnols »Marcelino, le meilleur clown du monde‘, “Docuficcin” réalisé par Germn Roda, également co-scénariste avec Miguel Angel Lamata, et mettant en vedette le polyvalent Pepe Viyuela.

Le documentaire, basé sur le livre du même titre de Mariano Garca, couvre la vie intéressante de Marcelino Orbs à travers ses succès, ses échecs et ses fantômes. Marcelino Orbs, qui fut le meilleur clown du monde de 1900 à 1914, triompha à Londres et à New York.

Le meilleur, mais aussi le plus acclamé par le public de la plus grande industrie du divertissement de l’époque, l’Hippodrome, le plus grand théâtre jamais construit où 2 millions et demi de personnes le voient chaque année. Ce n’était pas seulement un clown mais un clown, acrbata et une bande dessinée admirée par Charles Chaplin et Buster Keaton ont dit qu’il était le meilleur du monde.

Né à Jaca, à Huesca, il a tourné en Espagne, en Europe et aux États-Unis en faisant rire les gens … mais il a fini par jouer dans le typique du clown tourmenté de la scène, au point de se terminer avec sa vie. Ce n’est pas un artiste maudit mais c’est un artiste qui ne connaissait pas son existence. Grâce à ce documentaire, nous avons découvert, 150 ans plus tard, l’un des plus grands artistes de l’histoire de l’Espagne … qui n’était pas au courant de son existence.

Germn Roda, réalisateur du documentaire, commente “il semble incroyable qu’avec la superinformation que nous avons aujourd’hui, nous ne connaissions pas l’existence de ce qui était le meilleur clown du monde. Avec cette” documentation “nous avons découvert le clown espagnol qui a triomphé à New York et ce fut l’inspiration de Charles Chaplin. Faire vivre au grand écran la vie et l’œuvre du meilleur clown du monde a été une expérience inoubliable. Travailler avec Pepe Viyuela, découvrir qu’un Espagnol était le meilleur clown du monde, raconter la montée et celui d’un artiste qui n’a pas surmonté l’arrivée du cinéma sonore a été le tournant de ma vie. “

“Marcelino, le meilleur clown du monde‘est une production d’Estacion Cinema en association avec Aragn TV qui a la collaboration du gouvernement d’Aragn, des Diputacin de Saragosse, de la mairie de Jaca et de la région de Jacetania.

