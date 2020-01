Bande-annonce et affiche de Premha de Rashaad Ernesto Green – Blackfilm

IFC Films a publié la bande-annonce et l’affiche officielles de PRÉMATURÉ le deuxième long métrage saisissant de Rashaad Ernesto Green. En vedette par une performance courageuse de percée par Zora Howard, qui a co-écrit le scénario avec Green. Le puissant film de passage à l’âge adulte a été présenté en première au Sundance Film Festival 2019 et a récemment reçu deux nominations aux Film Independent Spirit Awards. IFC Films sortira le film dans les salles le vendredi 21 février à New York au IFC Center, à LA et dans certaines villes et sur les plateformes VOD.

Lors d’une nuit d’été à Harlem pendant ses derniers mois à la maison avant de commencer ses études, la poète de dix-sept ans Ayanna (Zora Howard) rencontre Isaiah (Joshua Boone), un charmant producteur de musique qui vient d’emménager en ville. Il ne faut pas longtemps avant que ces deux âmes artistiques soient réunies dans une romance estivale passionnée.

Mais alors que les sommets du jeune amour cèdent la place à la jalousie, à la suspicion et à des conséquences bien trop réelles, Ayanna doit affronter les complexités du monde adulte, qu’elle soit prête ou non. Emotionnellement brute, intime et honnête, PREMATURE est à la fois intemporelle et résolument contemporaine dans son portrait d’une jeune femme naviguant dans les choix difficiles qui peuvent façonner une vie.