Bande-annonce et affiche du producteur Reginald Hudlin’s Emperor avec Dayo Okeniyi, Naturi Naughton et Kat Graham – Blackfilm

Briarcliff Entertainment a publié la bande-annonce et l’affiche de empereur, Produit par un cinéaste nominé aux Oscars Reginald Hudlin (Le parrain noir, Django Unchained),

Emperor est inspiré de la légende de Shields «Emperor» Green, un descendant de rois africains devenus esclaves hors-la-loi dans le sud de la guerre civile. Cherchant la liberté pour sa famille, Green s’est échappé d’une plantation en 1859 et a fait un voyage audacieux vers le nord où il a rencontré Frederick Douglass et John Brown. Avec la possibilité de continuer vers la liberté au Canada, Green a plutôt choisi de se battre pour mettre fin à l’esclavage. Le raid à Harper’s Ferry est considéré comme l’une des étincelles qui ont conduit à la guerre civile.

Étoiles empereurs Dayo Okeniyi (Terminator Genisys, «Nuances de bleu»), Naturi Naughton (“Puissance”), Kat Graham (“The Vampire Diaries”), Mykelti Williamson (Clôtures), nominé aux Oscars James Cromwell (Babe, Jurassic World: Fallen Kingdom) et nominé aux Oscars Bruce Dern (Nebraska, Il était une fois… à Hollywood).

Emperor est réalisé par Mark Amin (The Good Kill, Frida) d’après un scénario d’Amin et Pat Charles (Black Lightning, «Sons of Anarchy). Produit par Hudlin, Cami Winikoff et Amin.

Briarcliff Entertainment sortira Emperor dans les salles aux États-Unis le 27 mars 2020.

La