Bande-annonce et affiche du Spenser Confidential de Netflix avec Mark Wahlberg et Winston Duke – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce et l’affiche de leur drame policier “Spenser Confidential” avec Mark Wahlberg et Winston Duke et réalisé par Peter Berg.

Le film sera présenté en première sur Netflix le 6 mars.

Le film est adapté du roman “Robert B. Parker’s Wonderland”, écrit par Ace Atkins. Le livre fait partie de la série Spenser – du nom d’un personnage fictif de la série de romans policiers initialement écrit par l’écrivain américain Parker et plus tard par Atkins. La comédie d’action co-stars également Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Austin Post, Bokeem Woodbine, Marc Maron et Post Malone.

Spenser (Mark Wahlberg) – un ancien flic mieux connu pour faire des problèmes que pour les résoudre – vient de sortir de prison et quitte définitivement Boston. Mais d’abord, il est cordé pour aider son ancien entraîneur et mentor de boxe, Henry (Alan Arkin), avec un amateur prometteur. C’est Hawk (Winston Duke), un combattant MMA impétueux et irréfléchi convaincu qu’il sera un adversaire plus coriace que Spenser. Lorsque deux des anciens collègues de Spenser se retrouvent assassinés, il recrute Hawk et son ex-petite amie grossière, Cissy (Iliza Shlesinger), pour l’aider à enquêter et à traduire les coupables en justice.