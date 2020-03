Bande-annonce et affiche en espagnol pour ‘Ex Libris: The Public Library of New York’, de Frederick Wiseman

“Ex Libris: la bibliothèque publique de New York», réalisé par Frederick Wiseman, emmène le spectateur dans l’arrière-salle de l’une des plus grandes institutions du savoir au monde. Le film examine comment cette organisation légendaire a continué d’offrir ses activités régulières tout en s’adaptant à la révolution numérique.

À travers le documentaire, où des personnalités telles que Patti Smith ou Elvis Costello apparaissent, nous voyons comment le siège de la bibliothèque informe et éduque de multiples façons: livres, concerts, conférences, débats, ateliers … Nous voyons comment la bibliothèque publique de New York est Il s’efforce à la fois d’inspirer l’intérêt pour le savoir et de renforcer la communauté.

Le gagnant de Scar, Frederick Wiseman (Boston, 1935), est une légende du documentaire, connu pour ses portraits nets de la société américaine, de ses institutions publiques et de divers domaines professionnels. Depuis la production et la réalisation du long métrage «Titicut Follies» en 1967, Wiseman est devenu l’une des références incontournables du cinéma documentaire. Ses films («High School», «Essene», «Hospital», «Welfare», «Law and Order», «Ballet» et «In Jackson Heights», entre autres) sont étudiés dans des universités du monde entier et ont été récompensé aux festivals de Cannes, Berlin et Venise.

Selon les mots de Frederick Wiseman lui-même, “La bibliothèque publique est l’une des institutions culturelles les plus importantes de la ville de New York en raison de l’extension de ses archives. En plus du travail traditionnel, la bibliothèque principale et ses 92 sièges sociaux sont devenus des centres communautaires. offrant une grande variété de cours: affaires, programmation, langues, activités parascolaires et éducation des adultes. La bibliothèque est la plus démocratique des institutions. Tout le monde est le bienvenu et toutes les races, ethnies et classes sociales participent activement à la jour après jour dans la bibliothèque. “

