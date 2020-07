Bande-annonce et affiche espagnoles pour ‘In Fabric’, un cauchemar voyeuriste de haute couture du réalisateur Peter Strickland

Diamond Films a publié la bande-annonce et l’affiche espagnoles pour ‘En tissu», le quatrième film du réalisateur britannique Peter Strickland, responsable de titres tels que« Berberian Sound Studio »ou« The Duke Of Burgundy ».

Marianne Jean-Baptiste, Hayley Squires, Leo Bill, Gwendoline Christie, Sidse Babett Knudsen et Julian Barratt font partie de la distribution de ce film qui se déroule dans un grand magasin pendant la période occupée des soldes d’hiver qui, pour ainsi dire, suit les traces d’une robe maudite qui passe de main en main avec des conséquences dévastatrices.

Annonces :

Un film qui, selon les propos d’un serveur, qui a eu l’occasion de le voir lors de l’édition 2018 du Festival de Saint-Sébastien, « s’échappe, s’enfuit, fout complètement toute définition possible de » non-sens « (dommage que malgré le qu’ils ne voient pas la grâce corpulente, aussi.) Un film unique, avec des échos clairs à la VHS des stations-service des années 80 qui transite, de manière très heureuse et dangereuse, sur cette ligne très fine qui sépare l’excentrique du fou, le L’artiste du fou. Tout cela avec une grande grâce, bien sûr. «

Un film, en bref, « beaucoup de Sitges qui surprend de trouver dans un endroit comme Saint-Sébastien, ainsi que pour sa débauche sans préjugé, quelque chose qui le rend irrésistible pour tous ceux qui ont l’air fou » flambant neuf dans les salles de cinéma de notre pays, enfin, le 31 juillet prochain.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.