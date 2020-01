Bande-annonce et affiche pour Fast & Furious 9 – Blackfilm

Vin Diesel a partagé une nouvelle affiche et bande-annonce Fast & Furious 9 avant le concert et la sortie de la bande-annonce de The Road to F9 ce vendredi à 12h00. PT / 15 h 00 ET, où les fans pourront rejoindre le casting en direct sur Facebook, Twitter et YouTube pour découvrir des performances spéciales de Carli B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna et Ludacris. Vous pouvez consulter le post Twitter de la star rapide ci-dessous ainsi que l’affiche complète dans la galerie!

Fast & Furious 9 devait initialement sortir en salles le 19 avril, mais a été repoussé d’un an pour faire place au premier spin-off de la série, Hobbs & Shaw, qui avait été créé en août dernier. En conséquence, Fast & Furious 9 obtiendra une sortie en mai 2020 avec Justin Lin retournant à la direction de la franchise, après avoir piloté Fast & Furious 3 à 6. Dan Casey rédigera le scénario basé sur l’histoire de Lin aux côtés du cerveau de la série Chris Morgan .

Le film présentera le retour de vin Diesel comme Dominic Toretto, Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz, Jordana Brewster comme Mia Toretto, Tyrese Gibson comme Roman Pierce, Ludacris comme Tej Parker, Enrique Guzman comme Simon Toretto, Nathalie Emmanuel comme Ramsey, Helen Mirren comme Magdalene Shaw et Charlize Theron comme Cipher. John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, et Michael Rooker ont également été coulés pour le dernier épisode.

