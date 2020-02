Bande-annonce et affiche To Cut Throat City – Blackfilm

Well Go USA a publié la bande-annonce officielle du réalisateur RZA drame de braquage post-Katrina “City Cut Throat City” avec Terrence Howard, Wesley Snipes, Eiza Gonzalez, Tip ‘T.I.’ Harris, Demetrius Shipp Jr. et Shameik Moore. Le film sortira en salles le 10 avril.

Du réalisateur RZA et de l’écrivain P.G. Cuschieri, vient l’explosif CUT THROAT CITY, l’histoire de quatre amis d’enfance dans le Lower Ninth Ward de la Nouvelle-Orléans qui reviennent après l’ouragan Katrina pour trouver leur maison décimée, sans emploi et sans l’aide de la FEMA. Par options, ils se tournent à contrecœur vers un gangster local, qui leur offre une chance de renverser la situation – en réussissant un braquage dangereux au cœur de la ville. Lorsque le travail tourne mal, les amis se retrouvent en fuite, traqués par deux détectives implacables et un seigneur de guerre du quartier qui pense avoir volé l’argent.

Pour compléter le casting, Rob Morgan (Mudbound), Joel David Moore (Avatar), Kat Graham (The Vampire Diaries), Isaiah Washington (Les 100), Keean Johnson (Alita: Battle Angel), Denzel Whitaker (Les grands débatteurs).

Le film a été produit par Elliott Michael Smith de Rumble Riot Pictures, Michael Mendelsohn de Patriot Pictures, William Clevinger, Kyle Tekiela, Sean Lydiard, Film Wealthet RZA.

