Bande-annonce et art clé d’Octavia Spencer Netflix Series ‘Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker’ – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce officielle de SELF MADE: INSPIRÉ DE LA VIE DE MADAME C.J.WALKER. La série limitée en quatre parties devrait faire ses débuts le 20 mars 2020. De plus, une sélection de photos de première vue de la série a été largement diffusée.

Inspiré par le livre, Sur son propre terrain: la vie et l’époque de Madame C. J. Walker, écrit par l’arrière-arrière-petite-fille de Walker Offres groupées A’Lelia, la série originale de Netflix, SELF MADE: INSPIRED BY THE LIFE OF MADAM C.J.WALKER, présente pour la première fois à l’écran l’histoire édifiante de cette icône culturelle.

Gagnant d’un Oscar Octavia Spencer joue le rôle de Madame C.J. Walker, la pionnière afro-américaine de la coiffure qui a été la première femme millionnaire autodidacte aux États-Unis.

Contre toute attente, Walker a surmonté les préjugés raciaux et sexistes post-esclavagistes, les trahisons personnelles et les rivalités commerciales pour construire une marque révolutionnaire qui a révolutionné les soins capillaires noirs, tout en luttant simultanément pour le changement social. La série limitée en quatre parties met également en vedette Blair Underwood comme son mari C.J. Walker, Tiffany Haddish comme sa fille Lelia, Carmen Ejogo en tant que rival commercial de Walker Addie Munroe, Garrett Morris en tant que beau-père de Walker, Kevin Carroll comme son avocat de longue date Freeman Ransom et Bill Bellamy comme le cousin de Ransom Sweetness.

SELF MADE: INSPIRED BY THE LIFE OF MADAM C.J.WALKER produit par SpringHill Entertainment et Wonder Street en association avec Warner Bros.La télévision est dirigée par des co-showrunners Elle Johnson et Janine Sherman Barrois, avec l’écrivain et co-producteur exécutif Nicole Jefferson Asher, dirigé par Kasi Lemmons et DeMane Daviset exécutif produit par Janine Sherman Barrois, Elle Johnson, Maverick Carter, LeBron James, Octavia Spencer, Mark Holder, Christine Holder, Kasi Lemmons et Jamal Henderson.

