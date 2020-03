Bande-annonce et carel de ‘Beastie Boys Story’

‘Beastie Boys Story’ est l’histoire de trois amis qui se sont inspirés … et accessoirement, le monde entier.

Mike Diamond et Adam Horovitz racontent l’histoire de leur groupe et de 40 ans d’amitié dans ce documentaire en direct, intime et personnel, réalisé par leur vieil ami et collaborateur et ancien moniteur de salle, Spike Jonze (“ Elle ”).

‘Beastie Boys Story’ Il sortira le 24 avril, directement et à la fin sans passer par les cinémas IMAX aux États-Unis, sur Apple TV +.

